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Охоплена полум'ям російська техніка у Херсонському аеропорту потрапила на супутникові знімки

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Охоплена полум'ям російська техніка у Херсонському аеропорту потрапила на супутникові знімки

CNN

ЗСУ знищили техніку окупантів.

Охоплена полум'ям ворожа техніка у Херсонському аеропорту потрапила на супутникові знімки. 

Їх опублікувала CNN.

На супутниковому знімку видно, як з міжнародного аеропорту "Херсон" підіймається клуб диму. Під час збільшення знімків видно, що горить кілька російських вертольотів.

За інформацію Генштабу, внаслідок ефективної роботи підрозділів Сил оборони України у районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів.

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Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти тероризують місцеве населення. Йдеться про жителів міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка. Напередодні жителі Херсона вийшли на мирний мітинг проти російської окупації. 

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