Охоплена полум'ям російська техніка у Херсонському аеропорту потрапила на супутникові знімки

Охоплена полум'ям російська техніка у Херсонському аеропорту потрапила на супутникові знімки

ЗСУ знищили техніку окупантів.

Охоплена полум'ям ворожа техніка у Херсонському аеропорту потрапила на супутникові знімки.

Їх опублікувала CNN.

На супутниковому знімку видно, як з міжнародного аеропорту "Херсон" підіймається клуб диму. Під час збільшення знімків видно, що горить кілька російських вертольотів.

За інформацію Генштабу, внаслідок ефективної роботи підрозділів Сил оборони України у районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти тероризують місцеве населення. Йдеться про жителів міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка. Напередодні жителі Херсона вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

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