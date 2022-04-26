"І все буде добре": підсумки благодійного великоднього концерту гурту "Океан Ельзи"

24 квітня, у великодню неділю, на більшості телеканалів і платформ України та в міжнародних медіа відбулася телевізійна трансляція благодійного концерту гурту "Океан Ельзи" "І все буде добре". Захід з такою символічною назвою пройшов у київському метрополітені — на станції "Золоті ворота", яка є однією з найкрасивіших у світі. Саме метро стало прихистком для сотень тисяч киян під час бомбардувань столиці, тож це місце обрали не випадково.

На спеціальному сайті події досі триває збір коштів на рахунок благодійного фонду "Твоя опора" для допомоги дітям, що постраждали від війни РФ в Україні. Також зробити донат можна через смс, надіславши повідомлення з будь-яким текстом на номер 88000 і з мобільного рахунку буде відправлено 20 грн (для абонентів передплаченого звʼязку Київстар, Vodafone та lifecell). Станом на ранок 26 квітня зібрано 8 257 620 грн, збір триває. 500 тис. грн на рахунок фонду перерахувала компанія Київстар, що є співорганізатором заходу.

Фото Олександра Демиденка

"Коли тобі важко", "Не твоя війна", "Еверест", "Не йди", "Майже весна" — ці та багато інших знакових пісень гурту звучали по-особливому та розчулили мільйони телеглядачів. У перервах між композиціями Святослав Вакарчук, лідер гурту ОЕ, розповідав власні історії про війну та закликав людей обʼєднуватися навколо допомоги діткам, що постраждали внаслідок війни рф. Це й стало головною метою концерту.

Неймовірно емоційним видався дует з 3-річним Буша Леонардом — хлопчиком, що став зіркою інтернету, виконавши знамениту стрілецьку пісню "Ой, у лузі червона калина". Так, спеціально для концерту Лео записав куплет пісні "Не твоя війна", яку продовжили ОЕ зі сцени.

Зйомки концерту відвідали волонтери, медики, військові, співробітники ДСНС, Укрзалізниці, Національної поліції — всі ті, хто зараз цілодобово наближає перемогу України. Несподіванкою став виступ з військовим Олександром Свириденко, учасником 12-го сезону вокального шоу "Голос країни". Разом зі Святославом музиканти виконали пісню "Еверест".

"Для мене велика честь сьогодні представити тут справжнього бійця, якого я знав ще до початку війни та з яким ми познайомилися під час зйомок "Голосу країни". Він чудово співав, правда, я не повернувся. Але війна пробачає всіх, хто на одній стороні. А якщо серйозно, то для мене велика честь стояти разом з Олександром на одній сцені і я хочу присвятити йому та його побратимам з фронту пісню "Еверест". Дякую Олександру, дякую усім нашим захисникам!", — прокоментував Святослав Вакарчук.

Також "Океан Ельзи" презентували пісню "Місто Марії", присвячену подвигу захисників Маріуполя, які вже майже 2 місяці героїчно боронять місто.

Також триває трансляція концерту за кордоном — організатори з боку 1+1 media розповідають, що до дистрибуції концерту долучилися вже близько 30 платформ онлайн-телебачення та понад 10 іноземних телеканалів, що показуватимуть контент на своїх майданчиках в різний час.

Нагадаємо, ідейними натхненниками благодійного концерту стали Святослав Вакарчук з гуртом "Океан Ельзи", компанії 1+1 media та Київстар. Захід реалізується 1+1 media за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, Київської міської державної адміністрації.