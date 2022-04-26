На Луганщині повернули світло 30 тисячам абонентів - Гайдай

Вчора окупанти знеструмили підстанцію, без електропостачання залишилась вся Луганська область.

У Луганській області енергетики перепідключили схему для відновлення електропостачання. Зі світлом 30 тисяч абонентів регіону.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни знеструмили всю територію Луганщини учора зранку, лишивши Кремінську підстанцію напругою 500 кВ джерела живлення. Однак наші енергетики швидко знайшли варіант перепідключення міст та сіл області. Завдяки цьому 30 тисяч сімей знов зі світлом", - написав він.

Підключаються також знеструмлені насосні станції, очікується подача води там, де це можливо.

Знеструмленими залишаються 36 населених пунктів – 24 повністю та 12 частково. Без електроенергії – 91 312 споживачів.

Без газопостачання 46 населених пунктів (113 664 абоненти) – 39 повністю та 7 частково.

Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, окупанти пошкодили нову Кремінську підстанцію. В результаті чого вся Луганська область залишилась без електроенергії.

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