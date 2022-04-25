Окупанти обстріляли автобус з людьми біля Рубіжного: що відомо

Окупанти обстріляли автобус з людьми біля Рубіжного: що відомо

Сьогодні, 25 квітня, біля Рубіжного Луганської області російські військові обстріляли автобус, який евакуйовував людей з Сєвєродонецька.

На під‘їзді до Рубіжного окупанти відкрили вогонь по автобусу, в якому було 12 жителів Сєвєродонецька. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав, окрім транспорту.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"До Рубіжного автобус не доїхав через обстріли. В нас - мінус один автобус.

Гайдай зазначив, що все менше людей готові евакуюватися. Автобуси щоранку чекають на мешканців області, проте їдуть до потягів напівпорожніми.

За його словами, на вільній Луганщині досі залишаються понад 60 тисяч населення.

"Попасна та Рубіжне навпаки - хотіли б виїхати, але росіяни місцевих не відпускають і систематично обстрілюють наші евакуаційні автобуси", - зазначив він.

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