Кажани в парку під Києвом можуть переносити сказ: що робити у разі укусу 

На Київщині у місті Бровари кажан покусав жінку. Тварина напала на людину у зеленій зоні - місцевому парку "Перемога". Фахівці радять в таких випадках негайно звертатися до медиків, адже кажан може хворіти на сказ або бути розносником інших небезпечних інфекцій.

Про це розповів сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

"Кажани відносяться до тварин першої групи, а саме тих, хто може розносити сказ, як, наприклад, лисиця. Тому, якщо людина отримала поранення від кажана, необхідно обов’язково зробити комплексну вакцинацію постраждалого, а також всіх свійських тварин, які перебували у цьому парку. Окрім цього має проводитися обробка відкритих територій – лісів та інших угідь. Але таку процедуру зараз можуть не виконувати через мінну небезпеку - територія може бути замінованою, особливо на Київщині. Наголошую, якщо кажан нападає на людину, вона має обов’язково отримати вакцину проти сказу", – зазначив Олег Рубан.

В поліції Київської області нам розповіли, що їм відомо лише про один випадок нападу кажана в Броварах.

"В парку "Перемога" жінка гуляла з собакою. Пес помітив якусь тваринку, як з’ясувалося пізніше – це був кажан. Жінка підійшла до кажана, у якого було перебите крило і він виглядав якось дивно. Вона намагалася сама підняти тварину, а та її вкусила. Жінка викликала на місце швидку допомогу, медики їй допомогли. Зараз з нею все в порядку", – розповіли в поліції Київської області.

В поліції закликають громадян бути обережними під час прогулянок, особливо, коли гуляєте з дітьми.

"Під час прогулянок з дітьми будьте максимально обережними. Якщо ви побачили якусь тварину, яка потребує допомоги, то не варто до неї близько підходити і брати її в руки. Краще звернутися до ветеринарів, рятувальників або до поліції. Ми завжди порадимо, як діяти в таких ситуаціях", – додали в поліції Київської області.

На ТСН.ua була розповідь про те, як у Кривому Розі під час омолодження дерева зі стовбура випала спляча колонія кажанів. Тваринок на морозі не залишили, всіх забрали і тимчасово розмістили в себе працівники парку.

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