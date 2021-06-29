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Київстар покращує якість 4G усередині приміщень Актуально

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Київстар покращує якість 4G усередині приміщень

Київстар почав системно використовувати частоти 900 МГц для покращення покриття 4G інтернету не лише в селах, але й в містах.

Протягом квітня та травня швидкісний інтернет на нових частотах запрацював у Вінниці, Житомирі, Кременчуці, Кривому Розі, Маріуполі та Миколаєві. 

"Проєкт LTE900 дав значний поштовх для розширення мережі в маленьких містечках та селах, де раніше у людей не було швидкісного інтернету. За останній рік жителі тисячі таких населених пунктів отримали 4G від Київстар і ми вже бачимо, як швидко зростає використання там інтернету, зменшується цифровий розрив з містами. LTE900 має  значний потенціал розвитку щонайменше наступні декілька років. В першу чергу для запуску 4G у віддалених, складнодоступних селах та на автодорогах. Але також для покращення роботи мережі там, де нею одночасно вже користуються десятки тисяч клієнтів", – розповів Василій Пантов, директор з планування та управління якістю мереж Київстар.

Завдяки використанню частот 900 МГц у містах Київстар вдалося покращити якість сигналу в приміщеннях. Адже перевага цього діапазону не лише у більшому радіусі покриття, а й в тому, що сигнал на низьких частотах краще проникає через стіни споруд, у порівнянні з сигналом на високих частотах. 

Як показує статистика, завдяки цій інновації: 

  • 4G покриття всередині будівель зросло на 5-10 відсоткових пунктів;       
  • 4G трафік зріс у середньому приблизно на 7%; 
  • індекс задоволеності абонентів за результатами опитування також покращився на 1-2 відсоткових пунктів. 

Впровадження низькочастотного 4G покриття в містах є поширеною практикою в багатьох країнах, таких як: Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Швеція тощо. Тому до кінця року Київстар планує збільшити кількість міст з покриттям 900 МГц. 

Це один із багатьох технологічних проєктів Київстар, які направлені на покращення якості мережі та забезпечення кращого сервісу для абонентів. Серед інших: агрегація частот, технології MIMO4x4 та Massive MIMO, VoLTE тощо. В цілому 4G мережа Київстар працює майже в 15 тисячах міст та сіл України, де проживає понад 87% населення країни. 

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, якого обрали майже 26 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1 млн користувачів "Домашнього інтернету». Компанія  надає послуги на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G. Наразі 87% населення України живе та працює у зоні дії мережі LTE Київстар. Крім того, компанія є лідером ринку фіксованого інтернету, а також провайдером конвергентних послуг (мобільний зв’язок, фіксований інтернет, ТБ).Також Київстар надає інноваційні рішення з використанням Big Data, IoT, Cloud solutions, мобільні фінансові послуги та інші. Для стартап-компаній створена унікальна платформа Open API, яка дає можливість розробникам використовувати аналітичні дані оператора для  власних цифрових продуктів. 
Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON, що має головний офіс у Нідерландах.  

Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах  NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 23 роки працює в Україні та визнаний  найдорожчим брендом і найбільшим платником податків у галузі зв’язку, кращим роботодавцем  і соціально відповідальною компанією.  

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

Дата публікації
Перегляди
115
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