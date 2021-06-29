"Ти - дурило?": Тищенко у Раді влаштував сутичку з іншим нардепом "Слуги народу"

"Ти - дурило?": Тищенко у Раді влаштував сутичку з іншим нардепом "Слуги народу"

Після інциденту нардепи, озброєні телефонами, вийшли на вулицю і продовжили з'ясовувати стосунки там.

У Верховній Раді сталася сутичка між двома депутатами з партії "Слуга народу" - Олександром Куницьким і Миколою Тищенком. Тищенко вибив з рук свого колеги телефон.

Про це поінформував Telegram-канал Інсайдер UA. та опублікував відео.

На відеозаписі видно, що Тищенко вибив з рук свого колеги телефон., а потім чути удари й крики.

"Ти шо! Якого ти мені телефон кидаєш, ти - дурило?.. Колю, йди сюди! Що ти витворяєш? Що ти втинаєш?" - кричить навздогін Тищенкові Куницький.

Тищенко зупиняється. Вмикає запис на своєму телефоні і просить не ображати.

"Що ти витворяєш у Верховній Раді? Ти що, хворий? Чого ти напав на мене?" - відповідає Куницький.

Після інциденту нардепи, озброєні телефонами, вийшли на вулицю і продовжили з'ясовувати стосунки там.

Нагадаємо, що раніше закарпатський журналіст Віталій Глагола на своїй Facebook-сторінці повідомив, що Виліт літака з Києва до Ужгорода затримали майже на 10 хвилин через те, що нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко знімав кілька дублів відео на телефон.

Раніше голова Закарпатської обласної організації "Слуга народу", нардеп Микола Тищенко вже неодноразово потрапляв у скандали. Так нещодавно у розпал карантину в Києві організував гучну вечірку в готелі, під час поїздки до Ужгорода влаштував "розбірки" з в. о. голови місцевої митниці Миколою Пожо.

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