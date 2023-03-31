Коли та як садити буряк у відкритий ґрунт весною 2023 року

Коли краще садити буряк, як це краще робити, щоб отримати значний врожай, читайте в матеріалі ТСН.ua

Навіть якщо немає досвіду і ви вирощуєте буряки вперше, хвилюватися не варто, тому що посадити та вирощувати буряк — не так вже і важко. Головне дотримуватися певних рекомендацій щодо того, коли та як садити буряк у відкритий ґрунт. Для цього можна скористатися місячним календарем.

Коли сіяти буряк у відкритий ґрунт — вибираємо найкращий час

При посадці буряків потрібно враховувати погоду та температурний режим -- температура повітря має бути не нижче 10-12 градусів, а ґрунт прогрітися до 8 - 10 градусів тепла. У народі вважається, що буряк можна садити у відкритий ґрунт, коли на березі з'являться маленькі листочки.

Терміни садіння буряка залежать від сорту та регіону

Залежно від терміну який проходить від посіву буряка до збору врожаю, сорти буряків діляться на швидкостиглі з періодом росту 80-110 днів, середньостиглі, які ростуть від 110 до 130 днів та пізньостиглі — від 130 до 145 днів.

Для весняних посівів підійдуть всі три варіанти, а ось влітку краще садити тільки скоростиглий буряк. Інформація про сорт та терміни дозрівання овочу вказана на упаковці з насінням.

У більшості регіонів України потрібна для посіву буряків температура установлюється в середині — наприкінці квітня.

Коли сіяти буряк за місячним календарем 2023 року

Сприятливими днями для посадки буряків є 13, 17–18, 22–23 квітня, 19–20, 23–24 травня, 10–12, 15–16, 20–21 червня.

Як підготувати насіння до посадки

Можна посіяти буряк зразу у відкритий ґрунт, а можна, щоб рослина швидше проросла, спочатку його замочити, а потім проростити. Для цього насіння потрібно розкласти на вологій поверхні, тканині та поставити у тепле місце. Якщо насіння підсихає, потрібно періодично доливати води, щоб вони постійно знаходилися у вологому середовищі.

Коли сіяти буряк

Як посіяти буряк

Буряк любить тепло і світло, тому для її вирощування найкраще підійде добре освітлена ділянка. Бажано заздалегідь, ще з осені або за 2-3 тижні до садіння удобрити грядки компостом або гноєм, що перепрів, золою, додати аміачну селітру.

Зробіть борозенки глибиною 3-4 см, відстань між рядами - 20-30 см.

Зволожте землю водою, розкладіть насіння на відстані не менше 3 см один від одного, засипте ґрунтом. Важливо слідкуйте, щоб поверхня ґрунту не пересихала, і за потребою поливати грядку.

Коли з'являться сходи, по одному два листки, потрібно прорідити буряк — повисмикувати слабші паростки так, щоб між рослинами була відстань 5 см. Ще через 3-4 тижні, коли у буряків буде вже 4-5 листя, потрібно повторити проріджування так, щоб відстань між коренеплодами була 10- 13 см.

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