Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 23 лютого

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 23 лютого

За останню добу кількість хворих зросла на понад 25 тисяч.

В Україні станом на ранок 23 лютого 2022 року зафіксовано 25 062 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 297 людей, 37 432 пацієнти одужали.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 140 осіб, а 62 935 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 783 835 осіб;

одужало – 4 023 033 особи;

летальних випадків – 105 229;

проведено ПЛР-тестувань – 19 477 406.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 людей, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, отримали дві дози – 15 175 097 людей, отримали додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836 людей. Загалом проведено 31 617 039 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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