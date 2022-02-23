Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 февраля

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 февраля

УНИАН

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 25 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 23 февраля 2022 года зафиксировано 25 062 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 297 человек, 37 432 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 140 человек, а 62 935 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 783 835 человек;
  • поправилось – 4 023 033 человека;
  • летальных исходов – 105 229;
  • проведено ПЦР-тестов – 19 477 406.

С начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 человек, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, получили две дозы – 15 175 097 человек, получили дополнительную дозу – 27 458 человек, бустерную дозу – 701 836 человек. Всего проведено 31 617 039 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Коронавирус в Украине: темпы заболеваемости начали спадать

Коронавирус в Украине: темпы заболеваемости начали спадать
Следующая публикация