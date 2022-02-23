Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 февраля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 февраля

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 25 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 23 февраля 2022 года зафиксировано 25 062 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 297 человек, 37 432 пациента выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 140 человек, а 62 935 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 783 835 человек;

поправилось – 4 023 033 человека;

летальных исходов – 105 229;

проведено ПЦР-тестов – 19 477 406.

С начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 человек, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, получили две дозы – 15 175 097 человек, получили дополнительную дозу – 27 458 человек, бустерную дозу – 701 836 человек. Всего проведено 31 617 039 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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