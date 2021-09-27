Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 3 тисячі.

В Україні станом на ранок 27 вересня зафіксовано 3 007 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 94 людини, 952 пацієнти одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 478 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 13 202 особи;

методом ІФА – 2 688 осіб;

експрес-тестами – 11 022 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 395 404 особи;

одужало – 2 245 144 особи;

летальних випадків – 55 720;

проведено ПЛР-тестувань – 12 710 080.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

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