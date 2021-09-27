Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 3 тисячі.
В Україні станом на ранок 27 вересня зафіксовано 3 007 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 94 людини, 952 пацієнти одужали.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 478 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 13 202 особи;
- методом ІФА – 2 688 осіб;
- експрес-тестами – 11 022 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 395 404 особи;
- одужало – 2 245 144 особи;
- летальних випадків – 55 720;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 710 080.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.