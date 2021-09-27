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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 вересня

УНІАН

За останню добу кількість хворих зросла на понад 3 тисячі.

В Україні станом на ранок 27 вересня зафіксовано 3 007 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 94 людини, 952 пацієнти одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 478 осіб.

За добу протестовано: 

  • методом ПЛР – 13 202 особи;
  • методом ІФА – 2 688 осіб;
  • експрес-тестами – 11 022 особи.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 395 404 особи;
  • одужало – 2 245 144 особи;
  • летальних випадків – 55 720;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 710 080.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.   

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