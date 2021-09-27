Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 3 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 27 сентября зафиксировано 3 007 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 94 человека, 952 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 478 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 13 202 человека;

методом ИФА — 2 688 человек;

экспресс-тестами — 11 022 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 395 404 человека;

выздоровели — 2 245 144 человека;

летальных исходов — 55 720;

проведено ПЦР-тестов — 12 710 080.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

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