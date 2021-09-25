Курс доллара и евро на 27 сентября

Стоимость доллара составляет 26,6 грн, а евро — 31,2 грн.
В понедельник, 27 сентября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 27 сентября:
- Доллар США — 26,64 грн (плюс 12 коп.).
- Евро — 31,21 грн (плюс 13 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 25 сентября:
- Доллар США — 26,60/26,80 грн.
- Евро — 31,10/31,45 грн.
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