Курс доллара и евро на 27 сентября

Курс доллара и евро на 27 сентября

Стоимость доллара составляет 26,6 грн, а евро — 31,2 грн.

В понедельник, 27 сентября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 27 сентября:

Доллар США — 26,64 грн (плюс 12 коп.).

Евро — 31,21 грн (плюс 13 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 25 сентября:

Доллар США — 26,60/26,80 грн.

Евро — 31,10/31,45 грн.

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