В МОН рассказали, урежут ли учителям зарплаты при дистанционном обучении

В МОН рассказали, урежут ли учителям зарплаты при дистанционном обучении

Выплаты нормированы действующим законодательством.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что учителям во время карантина не будут урезать зарплату.

Об этом глава МОН сообщил в своем телеграмм-канале.

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По словам Шкарлета, педагоги во время его визита в Мариуполь ставили много вопросов по оплате труда учителей при дистанционном обучении.

"Почему педагоги опасаются уменьшения или урезания? Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавания", — отметил министр образования и науки.

Шкарлет также добавил, что выплаты заработных плат нормирован в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки.

Как сообщалось, 23 сентября во всей Украине начали действовать ограничения "желтой" зоны карантина. По новым правилам, теперь учебные заведения могут работать при условии, что не менее 80% работников имеют по крайней мере одну прививку против коронавируса. В противном случае — дистанционное обучение. Оно продлится пока достаточное количество учителей не будет вакцинированно.

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