В МОН рассказали, урежут ли учителям зарплаты при дистанционном обучении

Выплаты нормированы действующим законодательством.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что учителям во время карантина не будут урезать зарплату.
Об этом глава МОН сообщил в своем телеграмм-канале.
По словам Шкарлета, педагоги во время его визита в Мариуполь ставили много вопросов по оплате труда учителей при дистанционном обучении.
"Почему педагоги опасаются уменьшения или урезания? Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавания", — отметил министр образования и науки.
Шкарлет также добавил, что выплаты заработных плат нормирован в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки.
Как сообщалось, 23 сентября во всей Украине начали действовать ограничения "желтой" зоны карантина. По новым правилам, теперь учебные заведения могут работать при условии, что не менее 80% работников имеют по крайней мере одну прививку против коронавируса. В противном случае — дистанционное обучение. Оно продлится пока достаточное количество учителей не будет вакцинированно.