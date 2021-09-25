У МОН розповіли, чи уріжуть вчителям зарплати під час дистанційного навчання

У МОН розповіли, чи уріжуть вчителям зарплати під час дистанційного навчання

Виплати унормовані чинним законодавством.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що вчителям під час карантину не будуть врізати зарплату.

Про це очільник МОН повідомив у своєму телеграм-каналі.

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За словами Шкарлета, освітяни під час його візиту до Маріуполя ставили чимало запитань щодо оплати праці вчителів під час дистанційного навчання.

"Чомусь педагоги побоюються зменшення чи урізання? Тому хочу наголосити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена під час дистанційного викладання", - зауважив міністр освіти і науки.

Шкарлет також додав, що виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю та Галузевій угоді між МОН і Профспілкою працівників освіти і науки.

Як повідомлялося, 23 вересня в усій Україні почали діяти обмеження "жовтої" зони карантину. За новими правилами, тепер навчальні заклади можуть працювати за умови, що не менше 80% працівників мають принаймні одне щеплення проти коронавірусу. В інакшому випадку - дистанційне навчання. Воно триватиме доки достатня кількість вчителів не буде вакцинована.

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