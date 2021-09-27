Прогноз погоди на 27 вересня: в Україні буде тепла погода, температура - до +22

Прогноз погоди на 27 вересня: в Україні буде тепла погода, температура - до +22

Синоптики прогнозують хмарність з проясненням.

У понеділок, 27 вересня, в Україні буде по-осінньому тепла погода.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність з проясненням. В Україні не дощитиме. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +13-18 градусів. На заході стовпчики термометрів покажуть близько 17 градусів тепла. Прохолодно буде у центральних, північних та східних областях - від 13 до 16 вище нуля. Найтепліше буде у південних областях +16-19. На Закарпатті повітря прогріється до +22.

Укргідрометцентр

У Києві 27 вересня буде прохолодно і хмарно. Опадів не передбачають. Швидкість північно-східного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +10-15 градусів тепла.

Як повідомлялося, і спека, і дощі, і похолодання - погода у перший місяць осені в Україні буде доволі різною. Таким прогнозом на вересень з ТСН.ua поділився народний синоптик Леонід Горбань.

Метеозалежність: на українців очікує суха приємна погода прийдешнього тижня

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання