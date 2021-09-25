Курс долара і євро на 27 вересня

Вартість долара становить 26,6 грн, а євро – 31,2 грн.
У понеділок, 27 вересня, долар та євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 27 вересня:
- Долар США – 26,64 грн (плюс 12 коп.).
- Євро – 31,21 грн (плюс 13 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 25 вересня:
- Долар США – 26,60/26,80 грн.
- Євро – 31,10/31,45 грн.
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