Курс долара і євро на 27 вересня

Курс долара і євро на 27 вересня

Вартість долара становить 26,6 грн, а євро – 31,2 грн.

У понеділок, 27 вересня, долар та євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 27 вересня:

Долар США – 26,64 грн (плюс 12 коп.).

Євро – 31,21 грн (плюс 13 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 25 вересня:

Долар США – 26,60/26,80 грн.

Євро – 31,10/31,45 грн.

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