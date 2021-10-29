Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла майже на 27 тисяч.

В Україні станом на ранок 29 жовтня зафіксовано 26 870 нових випадків коронавірусу - це рекордна кількість від початку пандемії. Протягом доби від COVID-19 померло 648 людей, 9 784 пацієнти одужали.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 463 особи, а 289 241 людина вакцинована проти COVID-19. 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 878 674 особи;

одужало – 2 421 495 осіб;

летальних випадків – 66 852;

проведено ПЛР-тестувань – 14 306 108.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 790 280 людей, з них отримали одну дозу – 9 790 278 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 292 521 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 082 799 щеплень.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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