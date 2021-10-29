Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 октября

За последние сутки количество заболевших выросло почти на 27 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 29 октября зафиксировано 26 870 новых случаев коронавируса – это рекордное количество с начала пандемии. В течение суток от COVID-19 умерло 648 людей, 9 784 пациента поправились.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 463 человека, а 289 241 человек вакцинирован против COVID-19. 94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 878 674 человека;

поправилось – 2 421 495 человек;

летальных исходов – 66 852;

проведено ПЦР-тестов – 14 306 108.

С начала вакцинальной кампании привито 9 790 280 человек, из них получили одну дозу – 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 292 521 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 17 082 799 прививок.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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