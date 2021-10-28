Уряд виділив ще 242 млн грн для боротьби з коронавірусом: на що підуть гроші

Уряд виділив ще 242 млн грн для боротьби з коронавірусом: на що підуть гроші

За державні гроші, зокрема, придбають ще експрестести для визначення коронавірусу.

Уряд виділив на програму протидії COVID-19 в Україні додаткові 242 млн грн.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду 28 жовтня.

"Ці кошти дадуть змогу закупити більше експрестестів, покращити рівень тестування, а також завершити реалізацію спільного з МБРР проєкту щодо інфраструктури зберігання вакцини", - повідомив голова уряду.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, раніше уряд виділив додаткові 205 млн грн на доплати медикам, які борються з COVID-19.

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