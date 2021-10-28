Небачений досі град випав в Австралії: свідки публікують відео

Метеорологи вже кілька днів попереджали про сильні шторми через дуже низький тиск у Південній Австралії.

Град з куряче яйце завбільшки випав у Австралії, тисячі осель знеструмлено. Кілька шкіл зачинили, доки не здолають наслідків раптової стихії, що пронеслася містом Аделаїда зранку.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Користувачі в соцмережах називають град "шаленим" і "неймовірним", викладаючи зроблені відео. Такого граду на континенті не бачили від самого початку реєстрації погодних умов.

Метеорологи вже кілька днів попереджали про сильні шторми через дуже низький тиск у Південній Австралії.

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