"Виникає лише за певних умов": на відео зафіксували унікальний водяний смерч в ОАЕ

Обійшлось без жертв і руйнувань.
Біля узбережжя Фуджайри в Об'єднаних Арабських Еміратах жителі помітили водяний смерч, який до суші, на щастя, не дійшов.
Про це повідомляє meteoprog.ua.
Як зазначають метеорологи, таке явище незвичайне для ОАЕ. Воно може виникнути лише за певних умов. Так, напередодні у Фуджейрі пройшов сильний дощ, який і спричинив утворення водяного смерчу.
Синоптики кажуть, що зазвичай смерчі трапляються у періоди нестабільної погоди, особливо при переході літа до зими чи навпаки.
Смерч зазвичай виглядає як стовп води, утворений вихором над морем. Він починаються з поверхні води і простягається на кілька десятків метрів угору, утворюючи закручене тіло з конденсованої водяної пари.
Експерти заспокоюють: такі водяні смерчі найчастіше статичні та майже не рухаються. Велику загрозу вони становлять для довколишніх суден у морі.
Раніше водяні торнадо можна було побачити біля берегів Шарджі, Рас-Аль-Хайми та Абу-Дабі.
Нагадаємо, нещодавно американським штатом Каліфорнія пройшов рекордний шторм, що приніс за собою сильний снігопад. Дороги засніжило, а владі довелось перекрити деякі автошляхи. Американці одразу взялись ліквідувати наслідки негоди.