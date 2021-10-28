"Виникає лише за певних умов": на відео зафіксували унікальний водяний смерч в ОАЕ

"Виникає лише за певних умов": на відео зафіксували унікальний водяний смерч в ОАЕ

Обійшлось без жертв і руйнувань.

Біля узбережжя Фуджайри в Об'єднаних Арабських Еміратах жителі помітили водяний смерч, який до суші, на щастя, не дійшов.

Про це повідомляє meteoprog.ua.

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Як зазначають метеорологи, таке явище незвичайне для ОАЕ. Воно може виникнути лише за певних умов. Так, напередодні у Фуджейрі пройшов сильний дощ, який і спричинив утворення водяного смерчу.

Синоптики кажуть, що зазвичай смерчі трапляються у періоди нестабільної погоди, особливо при переході літа до зими чи навпаки.

Смерч зазвичай виглядає як стовп води, утворений вихором над морем. Він починаються з поверхні води і простягається на кілька десятків метрів угору, утворюючи закручене тіло з конденсованої водяної пари.

Експерти заспокоюють: такі водяні смерчі найчастіше статичні та майже не рухаються. Велику загрозу вони становлять для довколишніх суден у морі.

Раніше водяні торнадо можна було побачити біля берегів Шарджі, Рас-Аль-Хайми та Абу-Дабі.

Нагадаємо, нещодавно американським штатом Каліфорнія пройшов рекордний шторм, що приніс за собою сильний снігопад. Дороги засніжило, а владі довелось перекрити деякі автошляхи. Американці одразу взялись ліквідувати наслідки негоди.

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