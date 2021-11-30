Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 30 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 30 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на понад 10 тисяч.

В Україні станом на ранок 30 листопада зафіксовано 10 554 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померла 561 людина, 25 318 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 749 осіб, а 226 059 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 438 381 особа;

одужало – 2 946 032 особи;

летальних випадків – 85 975;

проведено ПЛР-тестувань – 15 869 089.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 391 656 людей, з них отримали першу дозу – 13 391 654 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 122 635 людей. Загалом проведено 24 514 289 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також: