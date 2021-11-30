Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 10 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 30 ноября зафиксировано 10 554 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умер 561 человек, 25 318 пациентов поправилось.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 749 человек, а 226 059 человек вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 438 381 человек;
- выздоровело – 2 946 032 человека;
- летальных исходов – 85 975;
- проведено ПЦР-тестов – 15 869 089.
С начала вакцинальной кампании привито 13 391 656 человек, из них получили первую дозу – 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 122 635 человек. Всего проведено 24 514 289 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте также:
- Новый штамм коронавируса "Омикрон": чем он опаснее "Дельты"
- В Израиле заявили, что нашли способ уничтожать коронавирус через две секунды
- Pfizer готов адаптировать свою вакцину к штамму ”Омикрон” — Еврокомиссия