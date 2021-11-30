Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 10 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 30 ноября зафиксировано 10 554 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умер 561 человек, 25 318 пациентов поправилось.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 749 человек, а 226 059 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 438 381 человек;

выздоровело – 2 946 032 человека;

летальных исходов – 85 975;

проведено ПЦР-тестов – 15 869 089.

С начала вакцинальной кампании привито 13 391 656 человек, из них получили первую дозу – 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 122 635 человек. Всего проведено 24 514 289 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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