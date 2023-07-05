Луценко звільнився зі Збройних сил через інвалідність

Колишній голова МВС та колишній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що йде з війська через встановлену інвалідність.

Про це він повідомив у Facebook.

"Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна – військово-лікарська комісія встановила непридатність до військової служби через інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку", – зазначив Луценко

Він додав, що тепер планує "наближати перемогу в якості волонтера".

Раніше повідомлялося, що Валерій Залужний призначив ексгенпрокурора Луценка командиром взводу ударних дронів.

Сам Луценко в інтерв'ю виданню "Бабель" наприкінці грудня 2022 року розповідав, що після повномасштабного вторгнення РФ вступив до Територіальної оборони. До серпня він служив у 206-му батальйоні і воював на південному напрямку. Ексгенпрокурор стверджував, що потім воював у Бахмуті у взводі аеророзвідки.

Юрій Луценко був міністром внутрішніх справ України 2005-2006 та 2007-2010 роки, а також обіймав посаду генерального прокурора 2016-2019 роки.

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