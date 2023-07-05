Луценко уволился из Вооруженных сил из-за инвалидности

Бывший глава МВД и бывший генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что уходит из войска из-за установленной инвалидности.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Честь было служить в такой Армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима – военно-врачебная комиссия установила непригодность к военной службе из-за инвалидности, что привело к приказу о снятии с военного учета", – отметил Луценко.

Он добавил, что теперь планирует "приближать победу в качестве волонтера".

Ранее сообщалось, что Валерий Залужный назначил экс-генпрокурора Луценко командиром взвода ударных дронов.

Сам Луценко в интервью изданию " Бабель " в конце декабря 2022 г. рассказывал, что после полномасштабного вторжения РФ вступил в Территориальную оборону. До августа он служил в 206 батальоне и воевал на южном направлении. Экс-генпрокурор утверждал, что затем воевал в Бахмуте во взводе аэроразведки.

Юрий Луценко был министром внутренних дел Украины 2005-2006 и 2007-2010 годы, а также занимал должность генерального прокурора 2016-2019 гг..

Читайте также: