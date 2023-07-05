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Дочь Оли Поляковой похвасталась сюрпризом от бойфренда и показала его дерзкую открытку

Дочь Оли Поляковой похвасталась сюрпризом от бойфренда и показала его дерзкую открытку

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2375
Время на прочтение
1 мин
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Дочь Оли Поляковой похвасталась сюрпризом от бойфренда и показала его дерзкую открытку

Маша Полякова с бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша раньше намекала возлюбленному на подарок.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – блогерша Мария – похвасталась сюрпризом от бойфренда Артура и показала, какую дерзкую открытку получила от возлюбленного.

Как поделилась Маша в Instagram-stories, она делала прическу в салоне красоты и не ожидала от избранника получить подарок. Однако Артур решил сделать приятно своей возлюбленной. Так что парень прислал Маше огромный букет розовых пионов.

"Сижу я в салоне, делаю волосы. А мне здесь мой парень решил цветы прислать. Спасибо, Артурчик", — поделилась счастливая Полякова-младшая.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Как оказалось, Маша раньше намекала возлюбленному, что хочет получить букет в подарок. Артур оставил в пионах дерзкую записку, что понял намек блогерши.

"За*бала видео с TikTok с цветами присылать", — говорилось в дерзкой открытке.

Маша Полякова получила от бойфренда дерзкую открытку / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова получила от бойфренда дерзкую открытку / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, недавно в Лондоне была певица Оля Полякова. Исполнительница принимала участие в ЛГБТ-марше, за что получила волну критики. Знаменитость не стала терпеть и поставила на место всех тех, кто критикует прайды.

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Дата публикации
Просмотры
2375
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