Дочь Оли Поляковой похвасталась сюрпризом от бойфренда и показала его дерзкую открытку

Маша раньше намекала возлюбленному на подарок.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – блогерша Мария – похвасталась сюрпризом от бойфренда Артура и показала, какую дерзкую открытку получила от возлюбленного.
Как поделилась Маша в Instagram-stories, она делала прическу в салоне красоты и не ожидала от избранника получить подарок. Однако Артур решил сделать приятно своей возлюбленной. Так что парень прислал Маше огромный букет розовых пионов.
"Сижу я в салоне, делаю волосы. А мне здесь мой парень решил цветы прислать. Спасибо, Артурчик", — поделилась счастливая Полякова-младшая.
Как оказалось, Маша раньше намекала возлюбленному, что хочет получить букет в подарок. Артур оставил в пионах дерзкую записку, что понял намек блогерши.
"За*бала видео с TikTok с цветами присылать", — говорилось в дерзкой открытке.
Напомним, недавно в Лондоне была певица Оля Полякова. Исполнительница принимала участие в ЛГБТ-марше, за что получила волну критики. Знаменитость не стала терпеть и поставила на место всех тех, кто критикует прайды.
Читайте также: