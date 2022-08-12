Мачо плачуть: чому чоловікам слід вивільняти емоції за допомогою сліз

Вирішили розібратись і наочно показати, що сльози це інколи не просто ок, а ще й це необхідність для нормального здоров’я і повноцінного життя, - пише uaealth в Instagram.

Схильність плакати залежить не від віку/статі/релігії, а від специфічних індивідуальних особливостей.

Соціальні очікування беземоційності, стійкості, навіть холодності до чоловіків є основною причиною, чому жінки дійсно плачуть частіше.

Тобто хлопчикам, так само як і дівчаткам плакати хочеться, коли виникає у тому потреба, але далі включається соціум.

Чим небезпечно блокування сліз?

Блокування власних сліз веде до емоційної замкненості, проблем у розумінні своїх емоцій і відповідно почуттів співбесідника, що спричиняє складнощі у створенні близьких стосунків.

Заперечені, витіснені чи заблоковані емоції можуть соматизуватися, тобто викликати порушення в тілесному функціонуванні людини. Насамперед це серцево-судинні проблеми, де психогенний компонент є дуже суттєвим.

Різні залежності та ризикована або агресивна поведінка також значною мірою обумовлені неможливістю витримувати та переживати свої почуття безпосередньо.

Чому варто дозволити собі поплакати?

Плач - є хорошим способом прийти до тями, втішитись, впоратись зі складними емоціями, знизити психоемоційне навантаження.

Після сліз наступає стан оновлення, людина заспокоюється, що дає можливість ясніше мислити, приймати ефективні та креативні рішення.

Разом зі сльозами виділяються анестетичні речовини, які сприяють отриманню задоволення та викликають стан легкості. Саме тому люди відчувають себе “оновленими” після сліз.

Розблокування власних емоцій (якщо ті заблоковані) це тривалий процес. Найкраще іти з цим до психолога, та якщо такої можливості зараз немає, маємо декілька простих порад.

Якщо бажання плакати є, плачте

Якщо бажання плакати немає, не плачте

Якщо комусь не подобаються ваші сльози, плачте і не звертайте увагу.

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