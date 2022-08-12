Ракетний обстріл Харкова: зафіксовано п'ять вибухів

Про це пише мер міста Харкова Ігор Терехов.

Попередньо - п'ять вибухів, «прильоти» у трьох районах міста – Слобідському, Київському та Новобаварському.

Повніша інформація буде вранці.

Нагадаємо, 10 серпня українські військові завдали загарбникам значних втрат на Харківському напрямку, де окупанти вели штурмові дії.

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