Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ракетный обстрел Харькова: зафиксировано пять взрывов

Дата публикации
Просмотры
1204
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ракетный обстрел Харькова: зафиксировано пять взрывов

Фото: Pexels

В 02:51 произошел ракетный обстрел Харькова.

Об этом пишет мэр города Харькова Игорь Терехов.

Предварительно – пять взрывов, «прилеты» в трех районах города – Слободском, Киевском и Новобаварском.

Более полная информация будет утром.

Напомним, 10 августа украинские военные нанесли захватчикам значительные потери на Харьковском направлении, где кафиры вели штурмовые действия.

Читайте также:

Харьков снова обстреляли – ракета попала во двор многоэтажки

Харьков снова обстреляли – ракета попала во двор многоэтажки

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация