Ракетный обстрел Харькова: зафиксировано пять взрывов

Об этом пишет мэр города Харькова Игорь Терехов.

Предварительно – пять взрывов, «прилеты» в трех районах города – Слободском, Киевском и Новобаварском.

Более полная информация будет утром.

Напомним, 10 августа украинские военные нанесли захватчикам значительные потери на Харьковском направлении, где кафиры вели штурмовые действия.

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