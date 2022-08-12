Ракетный обстрел Харькова: зафиксировано пять взрывов

В 02:51 произошел ракетный обстрел Харькова.
Об этом пишет мэр города Харькова Игорь Терехов.
Предварительно – пять взрывов, «прилеты» в трех районах города – Слободском, Киевском и Новобаварском.
Более полная информация будет утром.
Напомним, 10 августа украинские военные нанесли захватчикам значительные потери на Харьковском направлении, где кафиры вели штурмовые действия.
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