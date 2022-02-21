Майже кожна шістнадцята жінка в Україні помирає від раку

21 лютого у приміщенні Волинської обласної ради депутати всіх рівнів, представники виконавчої влади, лікарі та експерти обговорили найгостріші питання щодо боротьби з раком та профілактики жіночого здоров’я.

"Круглий стіл" організований Фондом боротьби з раком у партнерстві з депутатськими групами "Рівні можливості" у Волинській обласній та Луцькій міській радах. Слід зазначити, що групу "Рівні можливості" в облраді створили й активно розвивають депутатка від партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Оксана Філіпчук та координаторка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" у Волинській області Ольга Максим'як.

У заході також взяли участь народна депутатка України від партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Констанкевич, яка послідовно опікується і порушує питання здоров’я українок на законодавчому рівні, та Марія Адамчук-Коротицька, засновниця благодійного фонду "Стопрак", який першим на Волині взявся системно допомагати дітям з онкологічними захворюваннями.

Рак шийки матки та молочної залози залишаються найпоширенішими онкологічними хворобами серед жінок. За даними Держстату, 2020 року кількість захворювань на рак молочної залози збільшилася на 4500 випадків і становила 157 274 жінки. Ще 55 750 українкам лікарі встановили діагноз рак шийки матки (на 780 випадків більше, ніж 2019 року).

Жахливою виглядає статистика смертності. Від раку репродуктивних органів щороку в Україні помирають 60 жінок на 1000 населення. Головна проблема — несвоєчасність виявлення захворювання та відсутність профілактичних оглядів.

"За даними Національного канцер-реєстру, 2020 року у Волинській області діагноз рак шийки матки був встановлений 51 жінці, померло 36 пацієнток. Профілактика хвороб, первинні огляди — це одна з програм, яка продемонструвала свою ефективність у моєму 23-му окрузі в попередні роки. З огляду на позитивний досвід, ми підтримали ініціативу керівниці благодійної організації "Фонд боротьби з раком" Марії Адамчук-Коротицької організувати медичні огляди жінок із метою раннього виявлення онкохвороб у громадах 23-го округу. У 2021 році було проведено чотири виїзні гінекологічні огляди: у Камінь-Каширській (с. Хотешів), Колківській (с. Чорниж) та Маневицькій (с. Троянівка і Старий Чорторийськ) ТГ. Загалом лікарі оглянули та проконсультували майже 200 жінок. І ми маємо віднайти більш дієві механізми, які дозволять запровадити регулярні медичні профогляди жінок у селах. На сьогодні ми над цим дуже ретельно працюємо", — зазначила Ірина Констанкевич.

У 80% випадків рак шийки матки викликає вірус папіломи. Убезпечити себе від вірусу-вбивці в сучасних умовах можна. У світі для цього використовується кілька видів вакцин. Але в Україні вони ще не настільки поширені. Деякі територіальні громади передбачили у своїх бюджетах видатки на придбання вакцини проти вірусу папіломи. Адже нині ці щеплення є платними.

Учасники "круглого столу" "Розвиток програм та ініціатив, спрямованих на підтримку жіночого здоров’я" обговорили теми важливості впровадження програм раннього виявлення раку з акцентом на рак шийки матки та рак молочної залози як найпоширеніших онкологічних хвороб серед жінок, можливості виділення з місцевих бюджетів Волині коштів на придбання вакцин проти вірусу папіломи людини. Окрім того, учасниці зосередили увагу на необхідності пошуку алгоритму збільшення кількості профілактичних оглядів жінок у сільських громадах та проведенні інформаційних кампаній на підтримку вакцинації дівчат віком 9–14 років проти вірусу папіломи людини.