Мер Броварів проти перейменування міста

У Раді зареєстрували законопроєкт про перейменування міста Бровари.

У Верховній Раді пропонують перейменувати місто Бровари Київської області на Броварі. Відповідний проєкт постанови зареєстрували народні депутати на чолі з Романом Лозинським.

Однак мер міста Ігор Сапожко просить Раду не перейменовувати Бровари.

Він наголосив, що депутати міської ради підтримали звернення до парламенту щодо недоцільності перейменування міста.

"Ми ще раз наголошуємо на необхідності дослухатися експертної думки науковців та істориків, а також врахувати позицію громади", - наголосив Сапожко.

Інститут мовознавства НАН України вказав, що перейменування міста Бровари на Броварі відповідає нормам сучасної української літературної мови та спирається на давні топонімічні українські національні традиції.

Нагадаємо, військовий обурився через зміну радянської назви вулиці на Кіровоградщині.

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