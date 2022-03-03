Ми працюємо під кулями, «Градами» і «Смерчами» — українські енергетики звернулися до російських

Ми працюємо під кулями, «Градами» і «Смерчами» — українські енергетики звернулися до російських

Російські ракети, танки та літаки руйнують українські міста та вбивають мирних жителів, а енергетики відновлюють зруйновану інфраструктуру в умовах безперервного обстрілу з боку окупантів.

Про це йдеться у відкритому зверненні українських енергетиків до російських, повний текст якого оприлюднено на сайті ДТЕК.

«Ми працюємо під кулями, «Градами», «Смерчами», «Буратинами», «Іскандерами» та іншими знаряддями смерті, які вже за звуком підльоту та вибуху навчилися визначати наші діти. Щогодини ми виїжджаємо в поля і піднімаємо опори, гасимо спалахнули трансформатори і наново запитуємо міста та селища. І все це під гул канонад, свист реактивної артилерії та гуркіт авіаударів», — йдеться у спілкуванні українських енергетиків.

«Ми помираємо на своїх постах, у своїх цехах, у своїх будинках. Щодня. Не лише за себе, а й за вас. Тому що ця жахлива морока, вона для нас виявилася спільною», — відзначають енергетики.

Українські енергетики закликали енергетиків із Росії поки не пізно зупинити російську владу, яка розв'язала злочинну війну проти України.

«Ми стійкі духом та вірою, що переможемо. Ми знаємо, що цей жах війни принесли в наш дім не стільки ваші сини, ваші брати, скільки ваша божевільна влада. Готова вбивати тисячами, бити нас ракетами, а вас палицями, кидати у в'язницю за слово, не виходячи зі своїх палаців. Дивлячись на вас і нас із палуб своїх яхт. Ми впевнені, що ви здатні зупинити вашу владу, яка розв'язала цю злочинну війну», — йдеться у тексті звернення.

«Наша перемога дасть вам шанс здобути свободу та повернутися в цивілізований світ», — наголосили українські енергетики.