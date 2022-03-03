Все вони знали, куди і навіщо їдуть - очільник Миколаївської ОДА

Все вони знали, куди і навіщо їдуть - очільник Миколаївської ОДА

Очільнику ОДА став доступний лист з підписами солдатів війської частини 01485 підрозділу 4 мотострілецької роти (МСР) РФ.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім вважає, що російські солдати знали, що вони йдуть воювати проти України. Очільник області опублікував фото документа, на якому були підписи окупантів, які дали згоду виконувати завдання під час "спецоперації на Донбасі".

Фото розмістив у себе на сторінці у Telegram.

Голові ОДА став доступний лист з підписами солдатів війської частини 01485 підрозділу 4 мотострілецької роти (МСР) РФ. Це свідчить, що розмови полонених про нібито "навчання" є неправдою. Так і те, що начебто російські солдати не знали, куди і для чого йдуть до України.