Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Все вони знали, куди і навіщо їдуть - очільник Миколаївської ОДА

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Все вони знали, куди і навіщо їдуть - очільник Миколаївської ОДА

Associated Press

Очільнику ОДА став доступний лист з підписами солдатів війської частини 01485 підрозділу 4 мотострілецької роти (МСР) РФ.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім вважає, що російські солдати знали, що вони йдуть воювати проти України. Очільник області опублікував фото документа, на якому були підписи окупантів, які дали згоду виконувати завдання під час "спецоперації на Донбасі".

Фото розмістив у себе на сторінці у Telegram.

Голові ОДА став доступний лист з підписами солдатів війської частини 01485 підрозділу 4 мотострілецької роти (МСР) РФ. Це свідчить, що розмови полонених про нібито "навчання" є неправдою. Так і те, що начебто російські солдати не знали, куди і для чого йдуть до України.

фото: Віталій Кім / телеграм / ©
фото: Віталій Кім / телеграм

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація