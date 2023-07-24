На АЗК SOCAR з’явився благодійний Travel Box від пса Патрона

Відтепер на АЗК SOCAR можна придбати смачне і корисне дитяче меню - Travel Box від пса Патрона.

Воно містить курячі нагетси, картоплю фрі, свіжі овочі та сік. Крім того, кожен Travel Box містить сюрприз – іграшку та міні-комікс про легендарного Пса Патрона.

Купуючи дитяче меню від Патрона, ви допомагаєте саперам ДСНС. З вартості кожного Travel Box 10% перераховуються до Благодійного фонду пса Патрона, що збирає кошти для саперів ДСНС та на допомогу тваринам, які постраждали під час війни.

Фонд закуповує обладнання для чернігівських саперів ДСНС (човни, підводні дрони, ліхтарі, турнікети), а також виплачує допомогу сім’ям загиблих саперів. Усі платежі ідуть напряму саперам чи членам їхніх сімей.