На Буковині чоловік зґвалтував та пограбував дитину

Кривдника дитини затримано / © pixabay.com

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У Чернівецькій області засуджено чоловіка, який зґвалтував та пограбував 9-річну дівчинку.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

У відомств зазначили, що випадок трапився 2024 року — увесь цей час тривало слідство.

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«У травні 2024 року чоловік зґвалтував 9-річну дівчинку та викрав у неї гроші. Кривдник зустрів дитину поблизу річки, обоє були на велосипедах. Після розмови він взяв дитину на руки та відніс у чагарники, де вчинив дії сексуального характеру, після чого забрав з її наплічника 200 грн», — йдеться у повідомленні.

Зловмисникові призначено покарання — 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині поліція розпочала розслідування можливого розбещення школярів учителем одного з ліцеїв. Наразі слідчі встановлюють усі деталі та обставини інциденту. Досудове слідство триває.