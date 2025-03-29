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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Буковині чоловік зґвалтував та пограбував дитину

Зловмисникові світить термін — 13 років ув’язнення.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Кривдника дитини затримано

Кривдника дитини затримано / © pixabay.com

У Чернівецькій області засуджено чоловіка, який зґвалтував та пограбував 9-річну дівчинку.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

У відомств зазначили, що випадок трапився 2024 року — увесь цей час тривало слідство.

«У травні 2024 року чоловік зґвалтував 9-річну дівчинку та викрав у неї гроші. Кривдник зустрів дитину поблизу річки, обоє були на велосипедах. Після розмови він взяв дитину на руки та відніс у чагарники, де вчинив дії сексуального характеру, після чого забрав з її наплічника 200 грн», — йдеться у повідомленні.

Зловмисникові призначено покарання — 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині поліція розпочала розслідування можливого розбещення школярів учителем одного з ліцеїв. Наразі слідчі встановлюють усі деталі та обставини інциденту. Досудове слідство триває.

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