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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Проігнорував три повістки через тиск: на Хмельниччині судили чоловіка

Житель Старокостянтинова тричі ігнорував повістки ТЦК – тепер його чекає три роки в’язниці.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Суд над ухилянтом

На Хмельниччині судили ухилянта / © Поліція Києва / Facebook

В Старокостянтинові Хмельницької області чоловік, який тричі проігнорував повістки ТЦК, отримав реальний термін. Вироком суду його засуджено до 3 років позбавлення волі за ухиляння від мобілізації.

Про це стало відомо з вироку суду.

Як встановило слідство, у серпні-вересні 2024 року громадянин тричі отримував повістки, але свідомо не з’явився до ТЦК. На суді він заперечував, стверджуючи, що має проблеми з тиском і не погоджується з висновком ВЛК про придатність.

Суд визнав, що чоловік навмисно ухилявся від обов’язку, і призначив три роки ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть правоохоронця, який переправляв людей в Придністров’я.

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