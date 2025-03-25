Переправляв ухилянтів до Придністров’я: на Одещині судитимуть правоохоронця

Одеський поліцейський попався на переправленні ухилянтів через кордон до Придністров’я. Справу передано до суду.

На Одещині правоохоронець постане перед судом за спробу організувати незаконний виїзд військовозобов’язаних до невизнаного Придністров’я. Фігурант пропонував чоловікам, які прагнули уникнути мобілізації, переправлення через кордон за 7 тис. доларів США.

Про це повідомило ДБР.

Завершено досудове розслідування щодо фігуранта, який пропонував чоловікам уникнути мобілізації та переправити їх через кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Він обіцяв супроводжувати клієнтів до місця перетину та показати, як самостійно перейти кордон.

У січні 2025 року його заарештували під час отримання повної суми за "послугу". Обвинувачення стосуються організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та отримання неправомірної вигоди.

Нагадаємо, на Закарпатті зник прикордонник.

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