На Буковине мужчина изнасиловал и ограбил ребенка

Обидчик ребенка задержан / © pixabay.com

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В Черновицкой области осужден мужчина, который изнасиловал и ограбил 9-летнюю девочку.

Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

В ведомствах отметили, что случай произошел в 2024 году — все это время продолжалось следствие.

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«В мае 2024 года мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку и похитил у нее деньги. Обидчик встретил ребенка у реки, оба были на велосипедах. После разговора он взял ребенка на руки и отнес в кустарники, где совершил действия сексуального характера, после чего забрал из его рюкзака 200 грн», — говорится в сообщении.

Злоумышленнику назначено наказание — 13 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни полиция начала расследование возможного развращения школьников учителем одного из лицеев. Следователи устанавливают все детали и обстоятельства инцидента. Досудебное следствие продолжается.