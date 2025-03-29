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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1304
Время на прочтение
1 мин

На Буковине мужчина изнасиловал и ограбил ребенка

Злоумышленнику светит срок — 13 лет заключения.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Обидчик ребенка задержан

Обидчик ребенка задержан / © pixabay.com

В Черновицкой области осужден мужчина, который изнасиловал и ограбил 9-летнюю девочку.

Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

В ведомствах отметили, что случай произошел в 2024 году — все это время продолжалось следствие.

«В мае 2024 года мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку и похитил у нее деньги. Обидчик встретил ребенка у реки, оба были на велосипедах. После разговора он взял ребенка на руки и отнес в кустарники, где совершил действия сексуального характера, после чего забрал из его рюкзака 200 грн», — говорится в сообщении.

Злоумышленнику назначено наказание — 13 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни полиция начала расследование возможного развращения школьников учителем одного из лицеев. Следователи устанавливают все детали и обстоятельства инцидента. Досудебное следствие продолжается.

Дата публикации
Количество просмотров
1304
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