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На Буковине мужчина изнасиловал и ограбил ребенка
Злоумышленнику светит срок — 13 лет заключения.
В Черновицкой области осужден мужчина, который изнасиловал и ограбил 9-летнюю девочку.
Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.
В ведомствах отметили, что случай произошел в 2024 году — все это время продолжалось следствие.
«В мае 2024 года мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку и похитил у нее деньги. Обидчик встретил ребенка у реки, оба были на велосипедах. После разговора он взял ребенка на руки и отнес в кустарники, где совершил действия сексуального характера, после чего забрал из его рюкзака 200 грн», — говорится в сообщении.
Злоумышленнику назначено наказание — 13 лет лишения свободы.
Напомним, на Волыни полиция начала расследование возможного развращения школьников учителем одного из лицеев. Следователи устанавливают все детали и обстоятельства инцидента. Досудебное следствие продолжается.