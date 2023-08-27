На Черкащині пролунали вибухи: працює ППО

Залишайтеся в укриттях до закінчення відбою
Моніторингові канали повідомляють про вибухи на Черкащині та Кіровоградщині. Попередньо - робота ППО. Перебувайте в укриттях.
Пізніше інформацію підтвердили влада та журналісти.
"УВАГА! Підвищена небезпека. В області працює ППО" - заявив у соціальних мережах Ігор Табурець, очільник Черкаської ОВА.
Місцеві журналісти також повідомили про звуки вибухів у Черкасах.
Перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворожі ракети увійшли до повітряного простору України.
Читайте також: