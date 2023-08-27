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На Черкащині пролунали вибухи: працює ППО

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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560
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На Черкащині пролунали вибухи: працює ППО

Подбайте про власну безпеку / Фото: Pexels

Залишайтеся в укриттях до закінчення відбою

Моніторингові канали повідомляють про вибухи на Черкащині та Кіровоградщині. Попередньо - робота ППО. Перебувайте в укриттях.

Пізніше інформацію підтвердили влада та журналісти.

"УВАГА! Підвищена небезпека. В області працює ППО" - заявив у соціальних мережах Ігор Табурець, очільник Черкаської ОВА. 

Місцеві журналісти також повідомили про звуки вибухів у Черкасах. 

Перебувайте в укриттях. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворожі ракети увійшли до повітряного простору України

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Перегляди
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