На Черкащині пролунали вибухи: працює ППО

Залишайтеся в укриттях до закінчення відбою

Моніторингові канали повідомляють про вибухи на Черкащині та Кіровоградщині. Попередньо - робота ППО. Перебувайте в укриттях.

Пізніше інформацію підтвердили влада та журналісти.

"УВАГА! Підвищена небезпека. В області працює ППО" - заявив у соціальних мережах Ігор Табурець, очільник Черкаської ОВА.

Місцеві журналісти також повідомили про звуки вибухів у Черкасах.

Перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворожі ракети увійшли до повітряного простору України.