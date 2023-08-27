В Черкасской области прогремели взрывы: работает ПВО

Оставайтесь в укрытиях до окончания отбоя
Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Черкасской и Кировоградской областях. Предварительно – работа ПВО. Находитесь в укрытиях.
Позже информацию подтвердили власти и журналисты.
"ВНИМАНИЕ! Повышена опасность. В области работает ПВО" — заявил в социальных сетях Игорь Табурец, глава Черкасской ОВА.
Местные журналисты также сообщили о звуках взрывов в Черкассах.
Находитесь в укрытиях.
Напомним, что ранее сообщалось, что вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.
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