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В Черкасской области прогремели взрывы: работает ПВО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
975
Время на прочтение
1 мин
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В Черкасской области прогремели взрывы: работает ПВО

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: Pexels

Оставайтесь в укрытиях до окончания отбоя

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Черкасской и Кировоградской областях. Предварительно – работа ПВО. Находитесь в укрытиях.

Позже информацию подтвердили власти и журналисты.

"ВНИМАНИЕ! Повышена опасность. В области работает ПВО" — заявил в социальных сетях Игорь Табурец, глава Черкасской ОВА.

Местные журналисты также сообщили о звуках взрывов в Черкассах.

Находитесь в укрытиях.

Напомним, что ранее сообщалось, что вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

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