В Черкасской области прогремели взрывы: работает ПВО

Оставайтесь в укрытиях до окончания отбоя

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Черкасской и Кировоградской областях. Предварительно – работа ПВО. Находитесь в укрытиях.

Позже информацию подтвердили власти и журналисты.

"ВНИМАНИЕ! Повышена опасность. В области работает ПВО" — заявил в социальных сетях Игорь Табурец, глава Черкасской ОВА.

Местные журналисты также сообщили о звуках взрывов в Черкассах.

Находитесь в укрытиях.

Напомним, что ранее сообщалось, что вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.