На Миколаївщині у будинку живцем згоріло подружжя

У житловому будинку у с. Веселий Поділ Вознесенського району Миколаївської області загинуло літнє подружжя.

Про це повідомляє ДСНС Миколаївської області.

Напередодні рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу.

"Прибувши до місця та здійснивши оперативну розвідку, в одній із кімнат вогнеборці виявили тіла загиблих: чоловіка 1941 р.н. і жінки 1942 р. н. Пожежа площею 20 кв. метрів ліквідована, її причина встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Вінницькій області чоловік підпалив будинок з людьми. Більше про це читайте у новині.

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