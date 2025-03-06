На Миколаївщині у будинку живцем згоріло подружжя

Причину пожежі ще доведеться з'ясувати.
У житловому будинку у с. Веселий Поділ Вознесенського району Миколаївської області загинуло літнє подружжя.
Про це повідомляє ДСНС Миколаївської області.
Напередодні рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу.
"Прибувши до місця та здійснивши оперативну розвідку, в одній із кімнат вогнеборці виявили тіла загиблих: чоловіка 1941 р.н. і жінки 1942 р. н. Пожежа площею 20 кв. метрів ліквідована, її причина встановлюється", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Вінницькій області чоловік підпалив будинок з людьми. Більше про це читайте у новині.
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