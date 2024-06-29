На Сумщині пролунав 131 вибух

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 28 червня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 131 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Середино-Будська громада: здійснено обстріл з використанням двох FPV дронів (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), артобстріли (18 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи), мінометів (18 вибухів), здійснив обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів). Внаслідок обстрілу отримала поранення одна цивільна особа.

Великописарівська громада: 18 мін скинули росіяни на територію громади. Крім того, 1 гелікоптер з території РФ здійснив пуск 16 ракет (НАР, 16 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), артобстріли (16 вибухів).

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Хотінська громада: був обстріл з використанням трьох FPV дронів (3 вибухи).

Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (2 вибухи) та артилерії (2 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни били з артилерії (3 вибухи) та нанесли обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи).

Шалигинська громада: був артилерійський обстріл (2 вибухи).

Новослобідська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що на Сумщині пролунало 52 вибухи, є поранені.

Також раніше стала відома ситуація на кордоні Сумської області: чи готуються росіяни до наступу там.

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