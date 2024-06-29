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На Сумщині пролунав 131 вибух

На Сумщині пролунав 131 вибух

Ворог не зупиняється в атаках на Сумщину

Ворог продовжує атакувати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 28 червня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 131 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. 

  • Середино-Будська громада: здійснено обстріл з використанням двох FPV дронів (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), артобстріли (18 вибухів). 
  • Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи), мінометів (18 вибухів), здійснив обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів). Внаслідок обстрілу отримала поранення одна цивільна особа.  
  • Великописарівська громада: 18 мін скинули росіяни на територію громади. Крім  того, 1 гелікоптер з території РФ здійснив пуск 16 ракет (НАР, 16 вибухів). 
  • Білопільська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), артобстріли (16 вибухів). 
  • Хотінська громада: був обстріл з використанням трьох FPV дронів (3 вибухи). 
  • Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (2 вибухи) та артилерії (2 вибухи). 
  • Юнаківська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи). 
  • Краснопільська громада: росіяни били з артилерії (3 вибухи) та нанесли обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи). 
  • Шалигинська громада: був артилерійський обстріл (2 вибухи). 
  • Новослобідська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади.

Удар по Шостці! Людей на Сумщині закликають евакуюватися!

Удар по Шостці! Людей на Сумщині закликають евакуюватися!

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що на Сумщині пролунало 52 вибухи, є поранені

Також раніше стала відома ситуація на кордоні Сумської області: чи готуються росіяни до наступу там

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