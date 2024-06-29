На Сумщині пролунав 131 вибух

Ворог продовжує атакувати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 28 червня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 131 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Середино-Будська громада: здійснено обстріл з використанням двох FPV дронів (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), артобстріли (18 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи), мінометів (18 вибухів), здійснив обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів). Внаслідок обстрілу отримала поранення одна цивільна особа.
- Великописарівська громада: 18 мін скинули росіяни на територію громади. Крім того, 1 гелікоптер з території РФ здійснив пуск 16 ракет (НАР, 16 вибухів).
- Білопільська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), артобстріли (16 вибухів).
- Хотінська громада: був обстріл з використанням трьох FPV дронів (3 вибухи).
- Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (2 вибухи) та артилерії (2 вибухи).
- Юнаківська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи).
- Краснопільська громада: росіяни били з артилерії (3 вибухи) та нанесли обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи).
- Шалигинська громада: був артилерійський обстріл (2 вибухи).
- Новослобідська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що на Сумщині пролунало 52 вибухи, є поранені.
Також раніше стала відома ситуація на кордоні Сумської області: чи готуються росіяни до наступу там.
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