Астрологічний прогноз на 29 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: день, коли потрібно завершувати розпочаті раніше справи та підбивати підсумки попереднього періоду своєї діяльності.

Символ дня: Хімера.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: помаранчевий, кораловий, теракотовий.

Щасливе каміння дня: крокодиліт, сардонікс.

За якусь частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей день, зазвичай бувають тривалими і погано піддаються лікуванню, тому не варто затягувати візит до лікаря.

Харчування дня: м'ясо та рибу сьогодні бажано замінити овочами та фруктами, а від спиртного потрібно відмовитись.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: працювати потрібно лише з наземною частиною рослин – коріння чіпати не варто.

Магія та містика дня: можна переробляти гороскоп, активізуючи в ньому важливі для людини зони.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про внутрішні проблеми людини, на які необхідно звернути увагу.

Табу дня: не варто відповідати агресією на чужу агресію, це загрожує серйозним конфліктом.

Цитата дня: «Якщо є Навіщо жити, можна винести Все»(Фрідріх Ніцше).

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