На Сумщині зафіксовано 44 вибухи

Ворон продовжує атакувати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні у Сумській області станом на 21.00 17 липня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 44 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська громади.
- Білопільська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (5 вибухів). В результаті поранено цивільну особу.
- Есманьська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи). Також відбувся обстріл з використанням 2 FPV-дронів (2 вибухи).
- Юнаківська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV-дронів (8 вибухів).
- Хотінська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.
- Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів).
- Шалигинська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (7 вибухів).
- Краснопільська громада: відбулося скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою (1 вибух)
- Дружбівська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).
- На автодорозі «Суми-Путивль-Глухів» ворог здійснив обстріл з використанням FPV-дрону (1 вибух). Унаслідок обстрілу отримала поранення цивільна особа.
Раніше повідомлялося, що російські ДРГ знизили активність у Сумській області.
Нагадаємо, що на Сумщині напередодні ППО збила російську крилату ракету.
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