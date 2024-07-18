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На Сумщині зафіксовано 44 вибухи

На Сумщині зафіксовано 44 вибухи

Росіяни дроном атакували авто поліцейських у Сумській області. / Фото: Департамент комунікації Нацполіції України

Ворон продовжує атакувати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні у Сумській області станом на 21.00 17 липня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 44 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська громади. 

  • Білопільська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (5 вибухів). В результаті поранено цивільну особу. 
  • Есманьська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи). Також відбувся обстріл з використанням 2 FPV-дронів (2 вибухи). 
  • Юнаківська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV-дронів (8 вибухів).  
  • Хотінська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. 
  • Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів). 
  • Шалигинська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (7 вибухів).  
  • Краснопільська громада: відбулося скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою (1 вибух)  
  • Дружбівська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи). 
  • На автодорозі «Суми-Путивль-Глухів» ворог здійснив обстріл з використанням FPV-дрону (1 вибух). Унаслідок обстрілу отримала поранення цивільна особа.

Раніше повідомлялося, що російські ДРГ знизили активність у Сумській області

Нагадаємо, що на Сумщині напередодні ППО збила російську крилату ракету.

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