На Сумщині зафіксовано 44 вибухи

Стала відома ситуація на прикордонні у Сумській області станом на 21.00 17 липня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 44 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська громади.

Білопільська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (5 вибухів). В результаті поранено цивільну особу.

Есманьська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи). Також відбувся обстріл з використанням 2 FPV-дронів (2 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV-дронів (8 вибухів).

Хотінська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.

Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів).

Шалигинська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (7 вибухів).

Краснопільська громада: відбулося скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою (1 вибух)

Дружбівська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).

На автодорозі «Суми-Путивль-Глухів» ворог здійснив обстріл з використанням FPV-дрону (1 вибух). Унаслідок обстрілу отримала поранення цивільна особа.

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Раніше повідомлялося, що російські ДРГ знизили активність у Сумській області.

Нагадаємо, що на Сумщині напередодні ППО збила російську крилату ракету.

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