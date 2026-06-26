На вулицю краще не виходити: Україну накриває хвиля спеки з Африки, синоптики назвали найнебезпечніші дати (мапа)

Україну накриває хвиля спеки з Африки / © УНІАН

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Цієї суботи, 27 червня, в Україну почне заходити потужна хвиля гарячого повітря з Європи. Першими хвилю сильної літньої спеки відчують жителі західних регіонів, тоді як на решті території погода поки залишатиметься відносно комфортною та сухою.

Детальний прогноз погоди в Україні — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні: синоптики попереджають про сильну спеку

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що спека із заходу Європи поступово зміщується на схід. Уже в суботу, 27 червня, вона дістанеться західних областей України, де стовпчики термометрів піднімуться до +30…+35 градусів вище нуля, хоча на решті території поки буде трохи прохолодніше — в межах +26…+29 градусів тепла.

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У неділю, 28 червня, спекотна погода охопить більшість областей із температурою +29…+34 градуси, а на заході країни повітря прогріється аж до +33…+37 градусів. Діденко зазначає, що у неділю та понеділок саме західний регіон прийме на себе основний удар спеки, де очікується до +33…+38 градусів.

Синоптикиня повідомляє, що протягом вихідних локальні грозові дощі можливі лише на сході та подекуди в центрі України. На всій іншій території пануватиме суха погода завдяки впливу антициклону.

У Києві 27–28 червня суттєвих опадів не передбачається. Спека у столиці наростатиме поступово: у суботу очікується близько +29 градусів, у неділю термометри покажуть +32, а в понеділок потеплішає до +34 градусів.

За словами Діденко, послаблення цієї спекотної хвилі орієнтовно прогнозується з 2 липня.

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В Українському гідрометцентрі попереджають про сильну спеку по території України.

«Внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу на територію України 28-30 червня очікується сильна спека. 28 червня у західних, Вінницькій та Житомирській областях, 29-30 червня на Правобережжі країни температура вдень становитиме 35-38», — прогнозують синоптики.

Фахівці попереджають, що екстремально висока температура повітря здатна призвести до збоїв у роботі комунальних служб та енергосистеми. Крім того, через аномальну спеку можливі затримки й проблеми в русі поїздів та автотранспорту, а сам період сильного зною стане суворим випробуванням для самопочуття та звичного життя людей.

Окрім того, синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в багатьох областях України упродовж 26-28 червня.

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© Укргідрометцентр

Погода в Україні 27 червня

В Україні 27 червня буде невелика хмарність. Без опадів, лише на північному сході країни вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер буде переважно північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, на півдні країни та Закарпатті до очікується до +21. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +25 до +30, у західних областях від +29 до +34, на Закарпатті місцями сильна спека — там повітря прогріється до +35 градусів тепла.

© Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині та у місті Києві 27 червня синоптики прогнозують невелику хмарність. Опадів не передбачається.

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Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25…+30 градусів тепла.

У Києві вночі очікується від +16 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +28…+30 градусів тепла.

Також синоптики попереджають про сильну спеку по території Київщини.

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«Внаслідок поширення жаркого повітря 29-30 червня очікується сильна спека. Максимальна температура вдень становитиме 35-38», — йдеться у повідомленні.

Погода у Львові

У Львівській області 27 червня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не передбачають.

Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +30 до +35 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +14 до +16 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +32 до +34 градусів тепла.

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Погода у Харкові

На Харківщині 27 червня буде хмарно із проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів. Вдень місцями ймовірні короткочасні дощі із грозами.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7 — 12 м/с.

Температура повітря вночі по області становитиме від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів вище нуля.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься в межах від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +26 градусів вище нуля.

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Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 27 червня буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не передбачають.

Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі по області становитиме від +16 до +21 градусу тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +28…+33 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +19 до +21 градусу тепла, вдень від +29 до +31 градуса тепла.

Температура морської води становитиме від +21 до +22 градусів вище нуля.

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Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 27 червня буде хмарно із проясненнями. Опадів не передбачається.

Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +11 до +16 градусів тепла;

вдень від +25 до +30 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

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вночі від +14 до +16 градусів тепла;

вдень від +25 до +27 градусів тепла.

Заначимо, на Україну насувається аномальна спека, але врятуватися кондиціонером можуть не всі — технічні обмеження чи висока вартість залишають багатьох без цієї розкоші. Британське видання поділилося простими лайфгаками, які допоможуть пережити спеку в квартирі чи офісі без зайвих витрат.

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