Народні прикмети, обряди і звичаї 9 грудня

Зима малосніжна — літо посушливе.

9 грудня церква та віряни вшановують пам'ять преподобного Алiпiя, стовпника, святителя Інокентiя, єпископа Іркутського, преподобного Якова, пустельника, мученика Данила Братковського, страстотерпця Волинського.

9 грудня: церковне свято

Преподобний Алипій Стовпник народився в 522 році в м. Адріанополі в Пафлогонії. Його мати, благочестива християнка, рано овдовіла й, знаючи про Божественне покликання сина, доручила його виховання Феодору, єпископові Адріанопольському. Під час народження сина мати бачила чудесне видіння, вся кімната була наповнена Божественним сяйвом – це було ознакою майбутнього праведного життя Аліпія. За богоугодне життя єпископ висвятив св. Алипія в сан диякона.

Одного разу преподобному, який супроводжував свого владику до Константинополя, з’явилася в сонному видінні св. мучениця Євфимія і сказала, щоб він повернувся на батьківщину і на місці занедбаного язичницького цвинтаря заснував церкву на честь її святого імені. Преподобний виконав Божественну вказівку й поклав початок подвижницькому життю.

Поруч із храмом, просто неба, на верху язичницького гробу святий спорудив собі стовп, на якому звершував подвиг 53 роки в безперестанних молитвах до Бога, навчаючи й наставляючи багатьох, хто приходив до нього. Біси, що жили на язичницькому цвинтарі, спокушали подвижника, але переможені молитвою й стійкістю святого, назавжди полишили це місце. За свої подвиги обранець Божий відзначився благодатного дару пророцтва, вигнання бісів та зцілення недугів.

Лиш за 14 років до смерті святий не зміг більше стояти і через хворобу ніг лежав на боці, безмовно переносячи тяжкі страждання й смиренно дякуючи Господу. Поступово біля стовпа виникло два монастирі: чоловічий і жіночий, в яких преподобний ввів строгі чернечі статути й керував ними до своєї кончини. Спочив преподобний Аліпій в 640 р., у віці 118 років.

9 грудня: народні традиції

Це друге після весняного свято, яке ще називають осіннім або холодним Юрієм. Одна з легенд мовить, що Георгій отримав блискучу перемогу над страшним змієм-драконом. На честь цієї події і запроваджено празник, котрий, на відміну од травневого, не пов'язаний якимись значущими обрядами.

9 грудня: народні прикмети

Багато снігу намете — багато хліба прибуде.

Якщо взимку вітер подув з півночі — буде дуже холодно, зі сходу — на мороз.

Взимку сухо й холодно — влітку сухо й жарко.

Зима малосніжна — літо посушливе.

Який день на Юрія, така й зима.

9 грудня: що не можна робити

Лише на Поліссі, у давнину відзначали свято вовків. Селяни звечора міцно закривали стайні, не ходили до лісу й остерігалися вирушати в дорогу, вважаючи, що в цей день небезпечно зустрічатися із звірами.

9 грудня: що варто робити

Цього дня слабеньких хлопчиків і чоловіків парили в лазні, гарненько б’ючи дубовими віниками, після чого змащували вовчим жиром все тіло. Вважалося, що після такого обряду до них перейде сміливість вовка і сила дуба.

Викиньте посуд з тріщинами. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Підіть до церкви.

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