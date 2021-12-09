У США чоловік знайшов на пляжі 30 кілограмів кокаїну

Наркотик оцінили в один мільйон доларів.
Чоловік знайшов на пляжі одного з островів архіпелагу Флорида-Кіс у штаті Флорида 30 кілограмів кокаїну.
Про це повідомляє New York Post.
Упаковка з кокаїном вагою близько 30 кілограмів (25 окремих брикетів) плавала в океані неподалік берега. Вартість наркотику, що містився в ній, — близько мільйона доларів.
Чоловік повідомив про знахідку до поліції. Головний патрульний агент прикордонного патруля Майамі Томас Мартін заявив, що його агенція працювала спільно з береговою охороною, щоб витягти наркотик з води.
Нагадаємо, яхту із понад 5 тонами кокаїну перехопили португальські прикордонники. Кажуть, це найбільший вантаж наркотиків за останні 15 років, та ще й на такому невеличкому човні. У спецоперації португальцям допомагали іспанські правоохоронці.
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