В США мужчина нашел на пляже 30 килограммов кокаина

В США мужчина нашел на пляже 30 килограммов кокаина

Наркотик был оценен в один миллион долларов.

Мужчина нашел на пляже одного из островов архипелага Флорида-Кис в штате Флорида 30 килограммов кокаина.

Об этом сообщает New York Post.

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Упаковка с кокаином весом около 30 килограммов (25 отдельных брикетов) плавала в океане недалеко от берега. Стоимость содержавшегося в ней наркотика — около миллиона долларов.

Мужчина сообщил о находке в полицию. Главный патрульный агент пограничного патруля Майами Томас Мартин заявил, что его агентство работало совместно с береговой охраной, чтобы извлечь наркотик из воды.

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Напомним, яхту с более чем 5 тоннами кокаина перехватили португальские пограничники. Говорят, это самый большой груз наркотиков за последние 15 лет, да еще и на такой небольшой лодке. В спецоперации португальцам помогали испанские правоохранители.

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