Наслідки теракту на Каховській ГЕС ліквідували – Кузін

Без доступу до питної води залишилися майже 700 тисяч українців.

Підрив Каховської ГЕС російськими окупантами 6 червня 2023 призвів до катастрофи. Наразі її наслідки ліквідували. 30 серпня штаб завершив роботу.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Надалі екстрені служби контролюватимуть ситуацію за своїми напрямками.

Як зазначили у МОЗ, до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів. Йдеться про територію Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Загалом у них проживали 900 тисяч людей.

Без доступу до питної води залишилися майже 700 тисяч українців. Щоб запобігти спалахам інфекційних хвороб, доставили 148 тисяч тонн питної і технічної води. Окрім того, центр контролю та профілактики хвороб видали 237 тисяч таблеток для знезараження питної води.

Загалом вдалося сформувати 97 груп оперативного реагування. Мовиться про біологічні, хімічні та радіаційні загрози. Особливу увагу приділили погіршенню санітарної ситуації. Для цього розгорнули три інфекційних хаби. У них мали лікувати пацієнтів з підозрами на гострі кишкові інфекції та холеру.

"Ці заклади були забезпечені спеціальними наборами медикаментів, більше ніж три тисячі людей із гострою кишковою інфекцією були обстежені на холеру – холери не виявлено в жодному випадку", – додав Кузін.

Ба більше, фахівці дослідили понад 100 проб ґрунту на територіях Миколаївської та Херсонської областей.

Зазначимо, що після підриву росіянами Каховської ГЕС на Хортиці знайшли вже понад тисячу археологічних знахідок.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський обіцяє відновити Каховську дамбу. Водночас, за його словами, скільки це буде коштувати – невідомо.

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